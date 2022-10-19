Dengeler altüst oldu! Türkiye devreye giriyor: ''Moskova Ankara'yı merkez yapacak''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir kez daha kürsüden Putin ile ortak kararları olan enerji hamlesini duyurdu. Rusya-Ukrayna Savaş ile başlayan Avrupa'nın enerji krizi artarak sürerken şartlar Türkiye'nin lehine değişiyor. Türkiye'nin 'enerjinin merkezi' haline gelmesi kaçınılmaz son olarak birçok ülkeyi rahatsız ediyor, tabii en başta Yunanistan'ı...



Energy Intelligence adlı haber sitesi "Moskova, AB İhracat Yollarını Türkiye'ye Kaydırmayı Planlıyor" başlıklı haberiyle Türkiye-Rusya işbirliğini mercek altına aldı.

"Gazprom Türkiye üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz boru hattı geçiş güzergahlarını yeniden düzenlemek istiyor." denilen haberde "Rusya'yı Baltık Denizi altında doğrudan Almanya'ya bağlayan Kuzey Akımı dışında, Rusya'nın kalan iki ihracat rotası, Moskova'nın ve Gazprom'un en azılı iki rakibi olan Polonya ve Ukrayna'dan geçiyor. Planlar gerçekleşirse, Türkiye'nin önemli bir bölgesel gaz merkezi olma hedeflerini destekleyebilir." İfadeleri kullanıldı.

PUTİN VE ERDOĞAN ANLAŞTI

Haberde, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zarar gören Kuzey Akım boru hatlarından hacimleri Avrupa'ya yönlendirmek amacıyla Türk Akımı açık deniz doğalgaz boru hattının kapasitesini 12 Ekim'de Türkiye'ye genişletme fikrini ortaya attı. Türk lider Recep Tayyip Erdoğan daha sonra hükümete teknik çalışmalara derhal başlaması talimatını verdi. Türkiye, çeşitli kaynaklardan gaz ithal ettiği için uzun zamandır bir gaz merkezine dönüşmeyi düşünüyor." denildi.

KUZEY AKIM'IN YERİNİ TAMAMEN ALACAK

Gazprom, Türk Akımı'nın kapasitesini mevcut 31.5 milyar metreküpten Güney Akımı'nın planlanan kapasitesi olan 63 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyor. Gazprom CEO'su Alexei Miller geçen hafta Moskova'daki Rusya Enerji Haftası konferansında, Türkiye üzerinden yeni geçişin kaybedilen Kuzey Akım kapasitesinin tamamen yerini alabileceğini söyledi.

Fudan Üniversitesi Orta Doğu Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan Zou Zhiqiang, Yicai Global'e, mevcut uluslararası bağlamda Rusya'nın Türkiye'yi Avrupa'ya doğal gaz ihracatı için bir merkez haline getirmek istediğini söyledi.

PEŞ PEŞE BÜYÜK KEŞİFLER

Yicai Global'de yer alan başka bir haberde ise, "Avrasya kıtasını birbirine bağlayan Türkiye'nin, "Türkiye Deresi"nin yoğun ilgi görmesinden sonra bölgesel bir enerji merkezi olması bekleniyor. Rus doğal gazının yanı sıra, Kafkasya bölgesinden ve hatta Doğu Akdeniz'den gelen doğal gazın Avrupa'ya girişinin de ana yoludur. Son yıllarda Doğu Akdeniz'de deniz dibinin altında doğalgaz arama çalışmalarında büyük keşifler yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

UCUZ GAZI ONLAR ALABİLECEK

Türkiye'ye kurulması planlanan doğalgaz merkezi Avrupa'nın gaz haritasını da değiştirecek. Rus basını, Avrupa'nın iki farklı pazara bölüneceğini yazdı. Bir yanda, pahalı Amerikan LNG ve Norveç gazının tedarikine odaklanacak olan Almanya, Baltık Devletleri, Polonya ve İskandinav ülkeleri yer alırken, Diğer tarafta ise Rusya'dan Türkiye üzerinden daha ucuz gaz alacak olan Balkanlar, Güney ve Orta Avrupa olacak.

Rusya Enerji ve Finans Enstitüsü ekonomi departmanı başkan yardımcısı Sergei Kondratyev, bu durumun etkilerinin özellikle Avrupa'nın kuzeyinde zorluk yaratabileceğini vurguladı. Kondratyev, "Kuzey-Batı Avrupa'da yaşam standardında ciddi bir düşüş olabilir" ifadelerinde bulundu.

Star Gazetesi