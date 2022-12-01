Dengeleri alt üst edecek doğal gaz ittifakı! Milyarca dolar tasarruf sağlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin dahil Kazakistan ve Özbekistan ile diğer ülkelere doğal gaz nakletmek için yeni bir mekanizma oluşturmak üzere "doğal gaz birliği" kurulmasını önerdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, anlaşma sağlanırsa Kazakistan ve Özbekistan'ın "on milyarlarca dolar" tasarruf sağlayacağını söyledi.

DENGELERİ ALT ÜST EDECEK DOĞAL GAZ İTTİFAKI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in konuyla ilgili Moskova'da Putin ile görüştüğünü söylemesinden bir gün sonra, Rus Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov 29 Kasım'da teklifin üç ülke arasında tartışıldığını çünkü o zamandan beri "senkronizasyona ihtiyaç" olduğunu doğruladı.

Putin'in önerisinin ilk aşamasının plan için "bir koordinasyon mekanizmasının oluşturulmasını" öngördüğünü söyleyen Peskov, "Üç ülke arasında işbirliği kurmak ve dış pazarlar için altyapının geliştirilmesini güvence altına almak için konunun muhtemelen bir tüzel kişilikle tartışılması gerekecek." dedi.

Tokayev'in Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, 29 Kasım'da Facebook'ta Kazak ve Rusya cumhurbaşkanlarının "Rus gazının Kazakistan ve Özbekistan toprakları üzerinden taşınması için ortak eylemlerin nasıl koordine edileceğini" tartıştıklarını yazdı.

Geniş kapsamlı bir görüşmeye dikkati çeken Jeldibay, "Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Vladimir Putin, konuya ilgili tüm tarafların çıkarlarını gözeten rasyonel bir çözüm bulmak için uzmanların katılımıyla ayrıntılı görüşmeler yapılması gerektiğini düşündüklerini söylediler." dedi.

"ON MİLYARLARCA DOLAR TASARRUF SAĞLAYACAK"

Astana'yı "on milyarlarca dolar" masraftan kurtaracağını dile getiren Kremlin sözcüsü Peskov, Kazakistan'ın kuzey bölgelerinin Rusya'daki Sibirya'dan taşınan doğal gaza bağlı olduğunu söyledi. Peskov, bu nedenle Kazak hükümetinin bölgeye Kazak gazı sevkiyatını güvence altına almak için yeni bir boru hattı inşa etme planını takip etmek yerine Rus gaz arzını artırmanın ekonomik olarak avantajlı olacağını kaydetti.

Rusya önemli bir doğal gaz ihracatçısı olarak bilinirken, Kazakistan ve Özbekistan'ın ürettiği doğal gaz miktarı ancak kendi tüketimlerine yetiyor. Orta Asya bölgesinin iki büyük ekonomisi, Rusya'ya giden bir gaz boru hattını ve doğal gazı Türkmenistan'dan Çin'e taşıyan bir boru hattını paylaşıyor.

Öte yandan Kremlin'in Şubat ayı sonunda başlayan Ukrayna işgali sırasında Avrupa ülkeleri Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltmaya başladığından beri Moskova, Çin'e doğal gaz sevkiyatını artırmıştı.