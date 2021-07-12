Dengeleri değiştirecek büyük proje için geri sayım başladı

12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:12 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:12

Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının operatör şirketi Alman Nord Stream 2 AG CEO'su Mathias Warnig, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının yapımının önümüzdeki ay tamamlanması beklendiğini, hattın yılsonuna kadar faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti.

Warnig, "Şu anda boru hattının yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Kalan yüzde ikili kısım iki koldan biri ile ilgili. Diğer kolun yapımı sonuna kadar tamamlandı. Yapımın ağustos sonuna kadar bitmesini öngörüyoruz. Amacımız boru hattını bu yıl içinde faaliyete geçirmek" ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Test ve sertifikasyon çalışmalarının her iki kol üzerinden 2-3 ay süreceğine değinen Warnig, "Tamamlanan kol üzerinde bu çalışmaya zaten başlamış durumdayız. ABD'den gelen yaptırım tehdidi, çalışmalarımızı her açıdan önemli ölçüde zorlaştırdı, bu aynı zamanda sertifikasyon için de geçerli. Ancak çözümler üzerinde çalışıyoruz ve mutlaka bir yolunu bulacağız. Sonuç, tüm uluslararası gereksinimleri ve endüstri standartlarını karşılayan bir boru hattı olacak" vurgusunu yaptı.

Gelecekte boru hattının metan-hidrojen karışımını da taşımaya uygun hale getirileceğine dikkat çeken Warnig, "Çok net bir hedef belirledik, Kuzey Akım-2 10 yıl sonra hidrojen taşımaya hazır olacak. Umut verici ön çalışmalar şimdiden yapıldı. Lojistik testler halen devam ediyor, ancak şu anda test ve sertifikasyon yapan şirketlerin çalışmaları yaptırım tehdidiyle engelleniyor. Bu sorunu en kısa zamanda çözmeyi umuyoruz" diye konuştu.

KUZEY AKIM 2 BORU HATTI PROJESİ

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2'nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.