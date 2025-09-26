Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı arama kurtarma gemisi TCG Alemdar, İtalya'daki Smerex-2025 Denizaltı Arama-Kurtarma Davet Tatbikatı'nda yeteneklerini sergiledi.

İtalya'nın Taranto Körfezi açıklarında ev sahipliği yaptığı, 22 Eylül'de başlayan tatbikata Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG Alemdar katıldı, İngiltere ve Yunanistan'dan unsurlar da yer aldı.

Tatbikatın seçkin gözlemci ve basın günü etkinliği çerçevesinde gerçeğe yakın koşullarda satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıyı tespit etme ve kurtarma operasyonu senaryosu canlandırıldı.

İleri teknolojilere sahip TCG Alemdar tarafından daha önce konumu tespit edilen denizaltıdan bu tatbikatta sadece TCG Alemdar bünyesinde bulunan personel kurtarma sistemi "kurtarma çanı" ile personelin çıkarılması işlemi icra edildi.

Tatbikat senaryosuna göre denizden çıkarılan kazazedelere Türk ve İtalyan sağlık ekiplerince, üst düzey sağlık imkanlarına sahip TCG Alemdar'da tıbbi müdahale gerçekleştirildi.

- "BU TATBİKATTA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIK"

TCG Alemdar Komutanı Yarbay Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TCG Alemdar olarak İtalya'da icra edilen denizaltıdan personel kurtarma eğitimlerine iştirak etmekteyiz. Tatbikatın amacı, uluslararası işbirliği sağlayarak kurtarma operasyonlarına destek sağlamak." dedi.

TCG Alemdar'ın, üstün teknoloji kurtarma cihazlarıyla Akdeniz Havzası'ndaki en önemli kurtarma gemilerinden olduğunu belirten Yarbay Arslan, şunları kaydetti:

"1. sınıf dalgıç personel tarafından icra edilen kurtarma çanı, uzaktan kumanda su altı aracı ve atmosferik dalış sistemleriyle bu tatbikatta büyük başarılara imza attık. Tatbikat, bizim tecrübelerimizi artırmakla beraber müttefiklerimize sahip olduğumuz kurtarma imkanlarını da göstermemizi sağladı. TCG Alemdar, milli görevler ve uluslararası görevlerde her zaman için göreve hazır olacağını gösterdi."

TCG Alemdar Kurtarma Harekat Subayı 1. Sınıf Dalgıç Berat Şen de denizaltıdan personel kurtarma faaliyetlerinde her saniyenin hayati önem taşıdığını belirterek, "Bugüne kadar almış olduğumuz zorlu eğitimlerle denizaltıda mahsur kalmış kazazedelere en kısa sürede ulaşıp onları sağ salim kurtarabilmek için hazırlandık. Bugün burada bu tatbikat sayesinde yabancı unsurlarla birlikte eğitim yapabilme, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve birlikte çalışabilme konularında önemli deneyimler edindik." ifadelerini kullandı.

TCG Alemdar'ın tatbikattaki performansı, askeri gözlemciler tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.

