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Ekonomi

DenizBank'tan ödemelere 3 ay erteleme imkanı

DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 18:21 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 18:21
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DenizBank açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek kısa vadeli finansal sorunlara ilişkin bazı ekonomik tedbirler alındığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir. Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5 bin TL'ye kadar yükseltilmiştir. Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00-17.00 olarak düzenlemiştir."

Açıklamada, bankanın; Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezi üzerinden 7/24 hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

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