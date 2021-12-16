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Ekonomi

Denizi olmayan ilçede yıllık 500 ton balık üretiliyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk suda yetiştirilen yaklaşık 500 ton alabalık, hem kentte hem de çevre illerde talep görüyor.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 11:44 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:44
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Sürgü Mahallesi'nde bulunan tesislerde üretilen alabalıkların büyük kısmı başta Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Sürgü Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Ali Eren Çiçek, AA muhabirine, ilçede 1 yılda yetiştirdikleri yaklaşık 500 ton alabalığın yoğun talep gördüğünü söyledi.

Suyun sıcaklığının düşük olmasının balığın lezzetini artırdığını dile getiren Çiçek, "Barajlarda 7 ayda yetişen alabalık bizim doğal su kaynaklarımızda ve akarsularımızda 14 ayda yetişiyor. Bu da balığı daha lezzetli hale getiriyor." dedi.

Her yıl kasım ayında balıkların sağım işlemini yaptıklarını anlatan Çiçek, "Anaç balıklardan yumurtaları alıyoruz. Bunların bir kısmı havyar olarak tüketiliyor. Belirli aşamalardan geçtikten sonra yavru balıkları alıyoruz." diye konuştu.

Ali Eren Çiçek, çocuklara balığı sevdirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını, ürettikleri alabalıklı pizzanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

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