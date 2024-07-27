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Ekonomi

Denizi olmayan ilde üretiliyor! Türkiye büyük kazanç elde edecek

Erzincan'ın Tercan ilçesi Tuzla Çayında alabalık tesisinde üretilen balıklar Trabzon ve Elâzığ'a sevk ediliyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, 'Erzincan'da denizi olmayan bölge olarak, üretmiş olduğumuz balığı Karadeniz'e göndermek kaydıyla burada Karadeniz somonu olarak üretimini yapıp ihracata göndermiş olacağız. Bu sayede büyük bir gelir elde edilip, büyük bir istihdam sağlanmış olacak. Alabalık üretiminde devlet desteğiyle ülkede büyük bir kazanç elde edilecek.' diye konuştu.

IHA27 Temmuz 2024 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
Denizi olmayan ilde üretiliyor! Türkiye büyük kazanç elde edecek
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Erzincan'da devlet desteğiyle kapasiteleri artırılan alabalık tesislerinin sayısı ve üretimi gün geçtikçe artıyor.

Tuzla Çayında bulunan ve ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Tercan Su Ürünleri Tesisinde balık üretim çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetiştirilen alabalıklar, belirli bir kilograma ulaştıktan sonra somon olması için Trabzon ve Elâzığ illerine sevk ediliyor.

"ALABALIK ÜRETİMİNDE DEVLET DESTEĞİYLE ÜLKEDE BÜYÜK BİR KAZANÇ ELDE EDİLECEK"

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, söz konusu alabalık tesisinde yavru ve sofralık alabalık üretimi yapıldığını kaydetti. Kütük, "Özellikle Erzincan ilimizde denizi olmayan bölge olarak üretmiş olduğumuz balığı Karadeniz'e göndermek kaydıyla burada Karadeniz somonu olarak üretimini yapıp bunu ihracata göndermiş olacağız. Bu sayede büyük bir gelir elde edilmiş olacak ve büyük bir istihdam sağlanmış olacak. Öte yandan 2023 yılında desteklemelerimiz de devam etmekte. Alabalık ve sofralık alabalık üretimimizde bakanlığımız tarafından desteklemeler devam ediyor. Yeni yayınlanan tebliğiyle beraber bu desteklemelerimiz artırarak ülkemizde büyük bir kazanç elde etmiş olacağız." şeklinde konuştu.

"DENİZİ OLMAYAN ERZİNCAN'DA DA GÜZEL İŞLER, GÜZEL ÜRETİMLER YAPILIYOR"

Tercan İlçe Tarım Müdürü Emre Özelgül, Tercan Barajıyla 13 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılandığını belirterek barajda yıl bazında üretilen balık miktarının artışına dikkat çekti. Özelgül, Tercan Barajımızda 2014 yılında 149 tonluk üretimle başlamışken 2023 yılı itibariyle 650 tonluk bir üretime ulaşmış bulunmaktayız. Erzincan'da üretilen balıklarımızın Elazığ ve Trabzon iline sevkiyatı yapılmaktadır. 350 gram ağırlığında hasatını yaptığımız balıklarımızı somon olması için sevkiyatını yapıyoruz. Denizi olmayan Erzincan'da da güzel işler, güzel üretimler yapılabiliyor. Baraj gölümüze ayrıca yasaklama günlerinin dışında tüm doğa severleri de avcılık için bekliyoruz." dedi.

"ERZİNCAN'DA DENİZ YOK AMA İYİ BALIK ÇIKARIYORUZ!"

Tercan Su Ürünleri işletme sahibi Şükrü Adam ise balık üretim sürecini anlattı. Adam, sabah saat altıda balıklara yemleme yaptıklarını gün içerisinde ise balıkların yanına tekrar gelmediklerini söyledi. Tercan Barajının 23-24 derece olduğunu kaydeden Adam, günün geri kalanında ise ağları temizlediklerini belirtti. İşletme sahibi Adam, balık yapma kapasitesinin 50 ton olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: 220 bin tane alıyorum. Bu balıkları 250-300 grama getirip Trabzon ve Elazığ'a gönderiyoruz. Yani balık üretiyoruz. Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz.

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