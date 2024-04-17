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Ekonomi

Denizi olmayan ilimizde Türk somonu hasadı başladı

Türkiye'de balık üretiminde önemli yere sahip Kayseri'de yetiştirilen Türk somonunda hasat başladı.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Denizi olmayan ilimizde Türk somonu hasadı başladı
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yamula Baraj Gölü'ndeki 16 tesiste balıkçılar, tekneyle somon balığı hasadı gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Türk somonu hasadı yapılan üretim tesislerini denetleyerek bereketli bir sezon diledi.

Alabalık üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden Kayseri'de üretim kapasitesi her yıl artıyor. Kentte yılda ortalama 6 bin ton alabalık yetiştirilirken, bunun 2 bin 500 tonunu Türk somonu oluşturuyor.

Alabalık yumurtası üretiminde de söz sahibi iller arasında yer alan Kayseri'de, her yıl 250 milyon alabalık yavrusu üretiliyor.

Doğal su kaynaklarında balıkçılık üzerine faaliyet gösteren birçok tesise ev sahipliği yapan Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleri, Türkiye'nin alabalık yumurtası ihtiyacının yaklaşık yüzde 37'sini karşılıyor.

Yumurtadan yavruya, yavrudan Türk somonuna kadarki sürecin bölgede gerçekleşmesi ve yüzde 80'inin ihraç edilmesi, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

  • Türk somonu
  • Kayseri balıkçılık
  • balık üretimi

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