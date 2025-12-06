İSTANBUL 20°C / 12°C
Ekonomi

Denizi olmayan Tokat'ın somonları dünyayı fethediyor: Hedef 150 ton

Denizi olmayan Tokat'ın Almus ilçesindeki barajda yetiştirilen Türk somonları Sinop üzerinden Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 11:01 - Güncelleme:
Denizi olmayan Tokat'ın somonları dünyayı fethediyor: Hedef 150 ton
ABONE OL

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı, tarımsal sulama ve enerji üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğiyle de bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Yaklaşık 300 bin dönüm tarım arazisini sulayan ve bölge turizmine değer katan barajda, 29 çiftlikte üretilen Türk somonları, yurt dışı pazarlarında yoğun ilgi görüyor. Barajda yetiştirilen balıklar, belirli bir boya ulaştıktan sonra Karadeniz'e sevk edilerek burada büyütülüyor ve ardından Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

"BALIKLARIMIZI SİNOP ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GÖNDERİYORUZ"

7 yıldır Almus Barajı'nda kafes balıkçılığı yapan üretici Sadullah Sezer, işlerini geliştirerek ihracata katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek; "İki kafesle başladığımız kafes balıkçılığına şu anda 12 kafesle devam ediyoruz. Sevkiyatlarımız sürüyor. Balıkları Sinop'a denize gönderiyoruz. Orada büyüyüp Avrupa'ya gidecekler. Bu yıl 150 tonluk bir üretim hedefimiz var. Rusya, Japonya ve Çin'e ihracat yapıyoruz" dedi.

