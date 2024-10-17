Enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürüten Kolombiya, Perenco Colombia firması aracılığıyla ülkenin karasularında üç yeni kuyu sondajı ve bu kuyulardan üçüncüsünde petrol keşfi gerçekleştirdi. Perenco Colombia, Kolombiya'nın kıyı şeridindeki Casanare bölgesindeki Paravare ve Chaparrito sahalarında üç yeni geliştirme kuyusunun sondajını başarıyla tamamladığını açıkladı. Yapılan detaylı sismik veri analizi sonucunda bu kuyulardan büyük miktarda petrolün keşfedildiği yeni kanallar bulundu.

BÜYÜK MİKTARDA PETROL KEŞFEDİLDİ

Açıklama şu ifadeler kullanıldı;

"Kolombiya'nın kıyı şeridindeki Casanare'deki Paravare ve Chaparrito sahalarında üç yeni geliştirme kuyusunun sondajını başarıyla tamamladı. Jeobilim ekibi tarafından yapılan detaylı sismik veri analizi sonucunda Perenco, büyük miktarda petrolün keşfedildiği yeni kanallar tespit etti."

Kolombiya'nın petrol ve enerji ihtiyacı için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtilen bir açıklamada, üçüncü kuyuya PRV-03 adının verildiği bildirildi. Kuyunun başarıyla açıldığı ve optimize edildiği söylenen açıklamada, söz konusu kuyuda elektro dalgıç santrifüj pompanın kurulumunun ardından 500 bopd (petrol bazlı çamur) ürettiği belirtildi.

Chaparrito sahası hakkında bilgi verilen açıklamanın devamında, burada 2023'te açılan CHP-03 kuyusunun 1.500 metre derinlikteki bir kanalın kenarında delindiği ve buradaki başarının diğer iki kuyunun açılmasına öne ayak olduğu bildirildi.

ÇALIŞMALARA DEVAM MESAJI

Kuyulardaki sonuçların olumlu olduğunu belirten Perenco Colombia, yeni kanallar açmak için sismik verilerin daha fazla yeniden işlenmesi devam ediyor.

Sondaj ve keşif hakkında konuşan şirketin genel müdürü Gaël Piardet, "Amacımız, önümüzdeki yıllarda diğer bölgelerden sismik verileri yeniden işlemeye devam ederek ve yılda iki geliştirme kuyusu ve bir keşif kuyusu delerek bu başarıyı tekrarlamak." dedi.

Star Gazetesi

Petrole meydan okuyacak

Türkiye'yi adres gösterdiler

Tonlarca petrol taşıyan tankerde yangın