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Ekonomi

Denizin ortasında dev petrol rezervi keşfettiler: Kilit açıldı

Avrupa'nın kuzeyinde bulanan Kuzey Denizi'nde dev petrol rezervi keşfedildi. Dev petrol rezervi keşfinin ardından çıkan maddenin elektrikli araçlarda kullanılabileceği açıklandı. Keşifte yetkili isim, bu rezervin Fynn sahasındaki gelişimin kilidini açabileceğini söyledi.

Star Gazetesi20 Ağustos 2024 Salı 10:27 - Güncelleme:
Denizin ortasında dev petrol rezervi keşfettiler: Kilit açıldı
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Orcadian Energy, Avrupa'nın kuzeyinde bulunan Kuzey Denizi'ndeki Moray Firth petrol sahasında büyük bir petrol rezervi keşfettiğini duyurdu. Keşfedilen yeni petrol rezervinin elektrikli araç akülerinin hızlı şarjı için kullanılabileceği bildirildi. Moray Firth'teki Fynn sahasında keşfedilen petrol rezervinin "çok önemli" miktarda viskoz ve ağır petrol içerdiğini söylendi.

KUZEY DENİZİNDE BÜYÜK PETROL REZERVİ KEŞFETTİLER

Uzun zincirli hidrokarbonlardan oluşan bu yağ, rafine edildiğinde hızlı şarjlı elektrikli araç pilleri için olmazsa olmaz bir bileşen olan anot sınıfı petrol koku için iyi bir hammadde haline geliyor.

Petrol keşfi hakkında bilgi veren Orcadian Energy CEO'su Steve Brown, "Stratejimiz, geçiş sonrası hidrokarbonlara, yani gaza ve viskoz petrole odaklanmak oldu. Sığ suda olgun bir havzada, tanımı gereği, büyük kayalar ve basit sıvılar içeren büyük alanlar zaten geliştirilmiştir. Jeotermal ısı ve polimerin birleşimi, Rosebank ile aynı ölçekte bir proje olan Fynn gelişiminin kilidini açabilir." dedi.

Sıfır emisyonlu enerjiye dikkat çeken Brown, "Orta Kuzey Denizi zirvesinde, Hollanda sektöründe başarıyla geliştirilen A ve B blok gaz sahalarıyla aynı özelliklere sahip bir dizi sığ gaz arama alanı tespit ettik. Bunun ötesinde, şebekeye sıfıra yakın emisyonlu güvenilir bir enerji tedarik edebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi

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