İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6569
  • EURO
    40,1101
  • ALTIN
    3565.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Deprem bölgesi için 400 milyon avroluk yeni finansman imkanı
Ekonomi

Deprem bölgesi için 400 milyon avroluk yeni finansman imkanı

Türkiye, deprem bölgesinin yeniden inşa çalışmaları için 400 milyon avroluk yeni bir dış finansman imkanı sağladı.

AA18 Mart 2025 Salı 14:13 - Güncelleme:
Deprem bölgesi için 400 milyon avroluk yeni finansman imkanı
ABONE OL

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli sektörlerde uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Dünya Bankasından 200 milyon avro ve Fransız Kalkınma Ajansından 200 milyon avro olmak üzere 400 milyon avroluk eş finansman temin edildi.

Söz konusu finansman, deprem bölgesindeki kırsal konutların yenilenmesi ve yeniden inşası amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kullandırılacak.

Bu finansmanla yaklaşık 2 bin 800 kırsal konutun yenilenmesi ve yeniden inşası hedefleniyor. Proje kapsamında mümkün olduğu ölçüde yerinde yeniden inşa tercih edilecek ve söz konusu binaların deprem dayanıklılığının yanı sıra su, enerji ve ısı verimliliği de geliştirilecek.

- DEPREM BÖLGESİNE 5,5 MİLYAR DOLAR

Bu yeni finansmanla birlikte 2023 yılından bugüne kadar deprem bölgesinin yeniden imarı ve kalkınması amacıyla yaklaşık 5,5 milyar dolar tutarında dış finansman sağlanmış oldu.

400 milyon avro tutarındaki finansmanla beraber, proje finansmanı amacıyla 2025 yılında sağlanan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman tutarı yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı.

- "BÖLGENİN YENİDEN İMARI ÖNCELİĞİMİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarının en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgenin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin sürdüğünü belirten Şimşek, "Deprem bölgesi için sağlanacak finansmanın yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güven, ülkenin dış finansman temininde kendini gösteriyor. Bu kaynaklar, kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir sonucudur." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.