Konuya ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı kararı ile yapılacak. Düzenlemeye ilişkin duyuruyu önceki günkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Hâlen Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa illerinde yapılan yatırımlar Cazibe Merkezleri Programı kapsamında destekleniyor. Düzenleme hayata geçirildiğinde; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Elazığ da kapsama alınacak.

Cazibe Merkezleri Programı'ndan yararlanan işletmelere, yürürlükteki yatırım teşvik mevzuatında, 6. Bölge için verilen destek unsurlarının tamamı sağlanıyor. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında depremzede illerden; Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa illeri yer alıyor.

Ekonomim.com'un habeirne göre, çıkarılacak yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Elazığ da program kapsamına alınacak. Cazibe Merkezleri Programı az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak; istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik özel destek programı uygulanmasını öngörüyor.

YATIRIMLARA HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?

İşletme döneminde enerji giderlerinin yüzde 30'u toplam 10 milyon lirayı geçmemek üzere 3 yıl boyunca destekleniyor.

Makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası, ithal makine için gümrük vergisi muafiyeti sağlanıyor.

Kurumlar vergisi yüzde 50 yatırıma katkı oranına göre yüzde 90 indirimli olarak uygulanıyor.

10 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi ve işçi hissesi desteği

Yatırım yeri tahsisi sağlanıyor.

Üst limiti 1.8 milyon lira olmak üzere; TL kredilerde 7 puan, döviz kredilerinde 2 puan indirim yapılıyor.

İmalat sanayindeki yatırımlara inşaat gideri için KDV iadesi sağlanıyor, imar ile ilgili bina inşaat, yapı kullanma izni, parselasyon harcından istisna sağlanıyor.

İnşa edilen binalar 5 yıl süreyle bina vergisi muafiyetinden, teşvik süresi sonuna kadar ise arazi vergisi muafiyetinden yararlanıyor.