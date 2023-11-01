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Ekonomi

Deprem bölgesi pilot seçildi! Gençlere sıfır faizli kredi... 2 yıl geri ödemesiz olacak

'Aile ve Gençlik Bankası'na' yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış… Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek. 4 yıllık kredi, 2 yıl geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak' dedi.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Deprem bölgesi pilot seçildi! Gençlere sıfır faizli kredi... 2 yıl geri ödemesiz olacak
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Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"8. Aile Şurası"na ilişkin bir soru üzerine Bakan Göktaş, iki gün süren şurada, alanında yetkin ve birikim sahibi birçok değerli katılımcıyı bir araya getirdiklerini söyledi.

Kamu kurumlarından, akademiden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı geniş bir katılımla, "nüfus ve demografi, çevre ve iklim, hukuk, dijitalleşme, sosyal kalkınma, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı" konularında 6 komisyon oluşturduklarını belirten Göktaş, bu komisyonlar aracılığıyla, dünya nüfusunun hızla yaşlanması, iklim değişikliği, dijital dönüşüm süreci gibi aileyi tehdit eden unsurları değerlendirmek adına hukuk, yaşam döngüsü ve aile dayanıklılığı açısından çözümler aramayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu komisyonların, 15 bin 668 hanede yapılan görüşmelerle 81 ilde gerçekleştirilen Aile Çalıştaylarının raporlarını, bilgi ve tecrübe ışığında değerlendireceğini aktaran Göktaş, çalıştayları, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından 3 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bakan Göktaş, 8. Aile Şurası'nda ulaşılan tüm sonuçların, 2024 yılında yayımlanacak "Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inandığını vurguladı.

- "AMAÇ, DEPREM BÖLGESİNDEKİ GENÇLERE DESTEK OLMAK"

"Aile ve Gençlik Bankası'na" yönelik çalışmaların sorulması üzerine Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Deprem bölgesi için pilot proje başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Meclisin tasarrufunda. Ama biz bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün kriterleri oluşturduk, bütün altyapı şu anda hazır. 18-27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Gelir kriteri var, yaş kriteri var. Belli suçlara bulaşmamış olmak ve deprem bölgesinde yaşamış... Bu kriterlere uyan herkes, bundan faydalanabilecek. 4 yıllık kredi, 2 yıl geri ödemesiz. Sıfır faizle vereceğimiz bir destek. Yönetmelik çıkarmamız gerekiyor akabinde. Pilot bölgeden başlama nedenimiz, deprem bölgesindeki gençlerimize destek olmak. Oraya moral motivasyon olmak."

"Bu ay içerisinde çıkmasını bekliyor muyuz?" sorusuna Göktaş, "Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

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