İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8441
  • EURO
    34,8194
  • ALTIN
    2208
  • BIST100
    8880.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Deprem bölgesi yeniden ayağa kaldırılıyor! 4 milyar liralık destek bugün aktarılacak
Ekonomi

Deprem bölgesi yeniden ayağa kaldırılıyor! 4 milyar liralık destek bugün aktarılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansman desteğini deprem bölgesindeki işletmelere bugün aktarmaya başladıklarını ifade etti.

AA7 Mart 2024 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Deprem bölgesi yeniden ayağa kaldırılıyor! 4 milyar liralık destek bugün aktarılacak
ABONE OL

Kacır, yaptığı açıklamada, KOSGEB tarafından deprem bölgesine sağlanan finansman desteğine ilişkin ödemelerin yeniden başladığını bildirdi.

"Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında başvurusu onaylanan ve ödemesi gerçekleşmeyen işletmeler için ödemelerin gerçekleştirileceğini belirten Kacır, "KOBİ'lerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 4 milyar liralık finansmanı deprem bölgesindeki işletmelerimize bugün aktarmaya başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen program kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelere 450 milyon dolarlık finansmanın aktarıldığını anımsattı.

Desteğin açıklandığı günden bu yana KOSGEB aracılığıyla 11 ilde 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar liralık ödeme yaptıklarını hatırlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu finansmanın tamamının bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı arasında kredi anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Programı uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan ve destek ödemesi yapılmayan işletmeler için bu kaynak kullanılacak. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız."

Kacır, uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının bulunması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, İspanya İş Birliği ve Kalkınma Ajansı ile bölgeye ek finansman sağlanması konusundaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

  • KOBİ Destek
  • Deprem Sonrası
  • Finansman Desteği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.