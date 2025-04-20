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Ekonomi

Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! 251 bin konut aynı anda inşa ediliyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden imar çalışması, deprem bölgesinde devam ediyor. Deprem bölgesinde gece gündüz demeden yürütülen çalışmalar, bölgenin hızlıca ayağa kaldırılmasını hedefliyor. Ocak ayı itibariyle ihale edilmeyen tek bir konut bile bırakmayan devlet, toplam 251 bin 403 bağımsız bölümün inşaatı eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

20 Nisan 2025 Pazar 09:35 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor! 251 bin konut aynı anda inşa ediliyor
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Asrın felaketi yaşanan deprem bölgelerinde gece gündüz demeden hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Deprem bölgesinde 251 bin 403 bağımsız bölümün inşaatı aynı anda yürütülüyor. Tarihi dönüşüm sürecinde 3 bin 500'e yakın şantiyede, 182 bin kişilik personel ordusuyla şehir merkezleri yeniden inşa ediliyor, konutlar birer birer yapılıyor.

SENE SONUNA KADAR 452 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılını 'final yılı' olarak duyurmuştu. Bu zamana dek 11 ilde 201 bin 580 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Bakanlık ise bu sayının sene sonuna kadar 452 bin 983'e çıkarmayı hedefliyor.

ANAHTAR TESLİMİ REKOR SEVİYEDE OLACAK

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden imar çalışması kapsamında sene sonuna kadar tüm depremzedeler evlerine kavuşmuş olacak. Planlara göre ise yılın ikinci yarısında anahtar teslimlerin rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor.

HATAY'DA 40 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

11 ilde yapılan hummalı çalışmalarda en çok deprem konutu yapılacak il Hatay olacak. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da şu ana kadar 40 bin 586 konut ve 5 bin 554 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

DEPREM KONUTLARININ 3'TE 1'İ HATAY'A İNŞA EDİLECEK

Bakanlık, 2025 yıl sonu itibariyle Hatay'da toplam bağımsız bölüm sayısının 153 bin 248'e ulaşması hedefliyor. Deprem bölgesi genelinde tüm deprem konutlarının yaklaşık 3'te 1'i Hatay'da inşa edilmiş olacak.

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