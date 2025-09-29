Deprem bölgesinde yeniden hayat inşa ediliyor! Tarih netleşti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Doğukent Mahallesi'nde yapımı süren 28 bloktan oluşan 424 konut ve 42 ticari alanda çalışmalar hızla devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan kalıcı konut çalışmalarında Doğu Kent bölgesinde sona yaklaşıldı. Kent genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ iştiraki Emlak Konut tarafından 19 bin bağımsız bölümün yapımı sürerken, Doğu Kent bölgesinde 25 blokta 424 konut, 3 blokta 42 ticari alan olmak üzere toplam 28 blokta 466 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Projede ayrıca yaklaşık 13 bin metrekare yeşil alan, 28 bin metrekare yapısal peyzaj alanı, 3 bin metrekare yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları ve 1 adet fitness salonu da yer alıyor.

"DEPREM KONUTLARININ YAPIMI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Şehir merkezinde birçok alanda konut teslimleri tamamlanırken, Doğu Kent ve çevresindeki projelerde de sona yaklaşıldı. Yıl sonuna kadar bu bölgede de teslimlerin yapılması planladığını ifade eden Emlak Konut (EPP) Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, "6 Şubat tarihindeki depremlerin ardından Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın vizyonuyla Kahramanmaraş deprem konutları yapımına hız kesmeden yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız güvenli ve kaliteli konutları inşa ederek depremzede vatandaşlarımızın en kısa sürede yuvalarına kavuşmalarını sağlamaktır" dedi.

"YIL SONUNA DOĞRU TESLİM EDİLECEK"

Kahramanmaraş genelinde şu aşamada emlak konut olarak 19 bin bağımsız bölüm inşaatının sürdüğüne de değinen Şeker, "Gece gündüz çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezde birçok alanımızda çalışmalarımız tamamlandı ve yeniden yaşam başlamış bulunmakta. Hedefimiz Doğukent bölgesini de ve yine bu bölgeye yakın alanlardaki konutlarımızın inşaatını da inşallah bir an önce bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek. Hedefimiz bu yöndedir. Bakanımızın talimatları doğu tutusunda kentsel dönüşüm başkanlarımız tarafından önümüzdeki süreçlerde bu bölgenin de kural çekimleri başlamış olacak. Şu anda bulunduğumuz bölgede 25 adet konut, 3 tane ticaret olmak üzere toplam 28 adet buluğumuz bulunmakta. Bunun 424 adet konut 42 tanesi ticaretten oluşmaktadır. Bulunduğumuz bölgede vatandaşlarımızın daha rahat konforlu alanı olabilmesi için yaklaşık 12-13 bin metrekare kadar yeşil alanımız, 28 bin metrekare yapısal peyzajımız, yine bununla birlikte vatandaşlarımızın zaman geçebileceği 1 adet fitness, çocuklarımız için nikah, çocuk oyun alanı ve 3 bin metre yürüme alanından oluşmaktadır projemiz. Projemizde sona yaklaştık. Hedefimiz yıl sonuna doğru vatandaşlarımıza teslim edip yaşam alanını sağlamaktır" diye konuştu.