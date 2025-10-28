İSTANBUL 19°C / 10°C
Ekonomi

Deprem etkisi sürüyor! EPDK'dan yeni adım

EPDK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin sürdüğü dört dağıtım bölgesinde bazı piyasa katılımcılarının avans ödemelerini erteleme kararı aldı

28 Ekim 2025 Salı 09:54
Deprem etkisi sürüyor! EPDK'dan yeni adım
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle dört elektrik dağıtım bölgesinde bazı piyasa katılımcılarının avans ödemelerini erteleme kararı aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık 2026'ya kadar Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ve bu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketleri ile depremden etkilenen bölgelerdeki OSB'lerin doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu tedarikçilerin yükümlü olduğu avans ödeme bedellerinin, ilgili fatura dönemine ilişkin son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

Ayrıca avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca ilgili piyasa işletmecisi ya da katılımcısına temerrüt faizi uygulanmaması kararlaştırıldı.

Karar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

  • EPDK
  • avans ödemeleri
  • erteleme
  • deprem bölgesi

