Deprem felaketi sonrası ABD'ye ''Türkiye'' talebi

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham), ABD'den, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin ekonomisinde öne çıkan ürünlerde vergisel kolaylık sağlanması talebinde bulundu.

Türk Amerikan İşadamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Sanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuya ilişkin detayları paylaştı.

Bir ay önce Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen 11 ildeki yıkımdan bahseden Sanlı, ilk günden bu yana yaraları sarmak için çalıştıklarını, bu kapsamda ABD'den bölgeye önemli miktarlarda yardım ulaştırdıklarını anlattı.

Söz konusu illerin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkması için ellerinden gelen ne varsa yapmak istediklerini dile getiren Sanlı, bu kapsamda hemen harekete geçtiklerini ve birtakım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sanlı, Türk Amerikan İş Adamları Derneği'nin Amerikan Ticaret Odası'nın (U.S. Chamber of Commerce) Türkiye temsilcisi olduğunu anımsatarak, depremden etkilenen illerin özellikle ihracatta öne çıktıkları ürünlere yönelik kolaylıklar sağlanması için talepte bulunduklarını açıkladı.

- İLAVE VERGİLERDE İNDİRİM VE MUAFİYET TALEBİ

Sanlı, depremden sonra Amerikan Ticaret Odası ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile resmi görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu görüşmeler neticesinde, kendilerine bilgilendirme ve iş birliği mektupları gönderdik. Depremlerin gerçekleştiği 11 ilimize ait sektörel bilgilerin yer aldığı mektupta, depremin bilançosu ile belirli başlıklar altında uygulanmasını arzu ettiğimiz vergi indirimlerine, ABD Ticaret Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan bu hassas konu ile ilgili olarak hayata geçirilmesini istediğimiz kararlara ilişkin görüş ve önerilerimize yer verdik."

Sanlı, 14 milyona yakın Türk vatandaşına ve Suriye'deki savaştan kaçan milyonlarca mülteciye, göçmene ev sahipliği yapan felaket bölgesindeki 11 ilimizin ekonomisini yeniden kalkındırmak amacıyla talep ettikleri hususlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mektuplarımızda yardımların artırılması, ABD tarafından Türkiye'ye özellikle demir, çelik ve alüminyum sektörlerine uygulanan ilave gümrük vergilerinin kaldırılması; halı, kuyumculuk ve seramik sektörlerimize düşünülen ilave vergi tehdidinin uygulanmaması; tekstil, halı, çanta ve ayakkabı sektörlerimize uygulanan yüksek gümrük vergilerine tavizli vergi oranı kapsamında muafiyet veya vergi indirimi sağlanması talebinde bulunduk."

- "KONGRE LİDERLERİNE VE KARAR ALICILARA MEKTUP YAZILMASINI İSTEDİK"

Sanlı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği nezdinde Amerikan Ticaret Odası Başkanı tarafından bizzat kongre liderlerine, karar alıcı ve yasa yapıcılara birer mektup yazılması tavsiye edildiğini söyledi.

Yaşanan deprem felaketlerinden ötürü derin bir üzüntü duyduklarını ve bu kapsamda söz konusu illerin bir an önce tekrar ayağa kalkması için ellerinden gelen her şeyi yapmak için hazır olduklarını anlatan Sanlı, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.