Deprem konutları hızla tamamlanıyor

Milletvekili Kurt; "6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından Adıyaman'daki inşa ve ihya çalışmalarına devam ediliyor. Deprem bölgesinde, 1900 şantiyede 153 bin personelle, 4 bin 333 köyde ve şehir merkezlerindeki 174 ayrı alanda afet konutları inşa edilmekte olup, bölgede şu ana kadar 321 bin 293'ü konut, 19 bin 10'u ticari ünite olmak üzere 340 bin 303 bağımsız bölümün ihalesi yapıldı. Bugüne kadar deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Kadim şehrimiz Adıyaman'da da, halihazırda 14 bin 605 konut hak sahiplerine teslim edilmiş ve yaşam başlamıştır.

2024 yılı sonuna kadar ise 7 bin 228 konut ve iş yerinin daha tamamlanması ile 21 bin 833 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimi gerçekleşmiş olacaktır.

2025 yılı sonuna kadar 20.904 konut ve iş yerinin daha tamamlanması neticesinde Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde 2025 yılı sonuna kadar toplam 42 bin 737 konut ve işyeri hak sahiplerine teslim edilmiş olacaktır.

2024 yıl sonuna kadar ise deprem bölgesinde 199 bin 20 konut, 2 bin 668 ticari alan olmak üzere toplam 201 bin 688 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Deprem Bölgesinde 2025'in sonuna kadar 417 bin 543'ü konut, 35 bin 391'i ticari ünite olmak üzere 452 bin 934 bağımsız bölüm inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilmesi için büyük bir gayretle çalışmalar devam etmektedir.

Dünyanın hiçbir ülkesinde, bu kadar hızlı bir sürede ve bu kadar kaliteli bir şekilde yüzbinlerce konutun tamamlanıp teslim edilmesi mümkün değildir, bu Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgemiz için seferber etmesiyle mümkün olabilmiştir.

Kadim şehrimiz Adıyaman'ın imar ve ihyası sürecinde verdiği büyük destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm Bakanlarımıza, Adıyaman Valimize ve bürokratlarımıza, şantiyelerimizde alın teri döken mühendisinden işçisine kadar tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum." Dedi.