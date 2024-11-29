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Ekonomi

Deprem konutları teslim ediliyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

“Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi” kapsamında deprem bölgesinde teslim edilecek konut sayısı 155 bine yükselecek. Kahramanmaraş'ta yarın gerçekleştirilecek teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

29 Kasım 2024 Cuma 10:47 - Güncelleme:
Deprem konutları teslim ediliyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi" hızla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta yarın saat 13.30'da düzenlenecek törende deprem bölgesindeki illere yapılacak canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kura çekimi gerçekleştirilecek.

"ANAHTARLAR HEP HUZURA AÇILSIN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 'anahtar' vurgulu tanıtım filmini paylaştı.

Bakan Kurum, mesajında deprem bölgesinde teslim edilecek konut sayısının 155 bine yükseleceğini duyurdu.

Bakan Kurum, "Anahtarlar hep huzura açılsın diye sevinçli bir telaşla emek emek işlediğimiz bir kavuşma hikayesidir bu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 155 bininci yuvamızın anahtarını sahibine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • deprem
  • konut

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