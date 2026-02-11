İSTANBUL 10°C / 7°C
Ekonomi

Deprem konutlarının ücreti belli oldu! 18 yıl boyunca sabit kalacak

Asrın felaketinin ardından başlatılan asrın ihya seferberliği kapsamında deprem bölgesi adeta küllerinden doğarak yeniden inşa edildi. Bu kapsamda inşa edilen deprem konutlarına ilişkin ödeme planı da belli oldu. Buna göre konutlar, sabit taksitle, faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan imkanlarla ödenecek.

11 Şubat 2026 Çarşamba 13:19
Deprem konutlarının ücreti belli oldu! 18 yıl boyunca sabit kalacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen konutların ödeme planı belli oldu.

Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM

Bir afet konutunun (3+1 konut ) taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL, aylık sabit taksidi ise 8 bin 750 TL olacak. Peşin fiyatı da 484 bin TL olacak. Bir köy evinin ise taksitli fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksidi de 8 bin 100 TL olarak belirlendi.

Bir köy evinin peşin satış tutarı ise 448 bin TL olacak. Peşin ödemede kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları kredi imkanı sunacak.

