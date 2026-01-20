Deprem yaraları sarılıyor: Esnaf işine kaldığı yerden devam edecek

Depremlerden sonra kentte barınmadan sosyal alanlara, iş yerlerinden kültürel alanlara kadar birçok bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bir taraftan yaklaşık 104 bin konutun inşası sürerken, 13 bin 178 iş yerinde ise esnaf tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazar, Mısırcılar Çarşısı ve Saray Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla esnaf yeniden kepenk açmaya başlayacak.

VALİ YAVUZ RAKAMLARI AÇIKLADI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremlerden etkilenen Malatya'nın çehresinin de değiştiğini söyledi.

Kentte "asrın inşası"nın gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"104 bin konut ve ayrı olarak iş yerleri yapıyoruz. 80 bininin kurasını çekmek suretiyle hemşehrilerimize teslim etmiş olmanın sevincini ve gururunu paylaşıyoruz ayrıca şunu ifade etmem gerekir ki yaklaşık 1263 lokasyonda, 15 bin 500 civarında da kırsal köy konutunu yine bitirdik, tamamladık, hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Diğer taraftan şehrin batı-doğu, kuzey-güney akslarında yeni cazibe merkezleri, alanlar seçmek suretiyle, örneğin İkizce'de 27 bin 663 konut, 661 iş yeri, camisi, 250 dersliğiyle muhteşem bir uydu kent yaptık. Yine Orduzu Bahçebaşı gibi alanlarda yaklaşık 13 bin 500 konutuyla gerçekten aslında yeni bir ilçe kurduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un, TOKİ'mizin, Emlak Konutumuzun vizyoner bakış açısıyla gerçekten ilimizi son derece modern hale getirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle şehirlerimizi yeniden imar, inşa ve ihya ettik."

"İŞİMİZE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Kuyumcular Çarşısı'nda iş yerini teslim alan Ahmet Bülbüloğlu da 1967'den bu yana esnaf olduğunu ve yeni iş yerini teslim aldığını belirtti.

Eski işletmenin aynı yerinde iş yerini aldığını dile getiren Bülbüloğlu, şöyle devam etti:

"Deprem sürecine kadar bu çarşıda devam ediyordum. Devlet depremden sonra aynı yerinde yapıp dükkanlarımızı verdi. Allah nasip ederse 1-1,5 aya kadar da yeni yerimizde işletmeye başlayacağız. Benim daha önceki kirada oturduğum yer 10 metrekareydi. Devletin bana verdiği şu an 15 metrekare. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Hemen başlatıldı. Yani biteli herhalde yine bir 6 aydan fazla oldu. Anahtarlarımızı verdiler, biz de düzenlemelere başladık."

Esnaf Kadir Akcebe de yaklaşık 30 yıldır Kuyumcular Çarşısı'nda hizmet verdiğini ifade etti.

Sabrın sonunda yeni dükkanlarına kavuştuklarını dile getiren Akcebe, şunları kaydetti:

"Bu 3 yıl içerisinde sabırla bekledik. Sabrettik. Elimizden geldikçe işlerimizi takip ettik. Şu anda da işlerin sonuna doğru yaklaştık. Dükkanlarımızı teslim almaya başlıyoruz. Eski işletmelerimize göre eski dükkanım iki taneydi benim, karşı karşıyaydı ama şu anda biraz daha farklı oldu. Düzenimizi tekrar almaya başladık. Tekrar kaldığımız yerde sabırla işlerimizi takip edeceğiz. Gittik sorunlarımızı anlattık. Sorunlarımıza ellerinden geldikçe yardımcı oluyorlar. İnşallah biz de ona yakışır bir şekilde dükkanlarımızı bir an önce teslim aldık. İşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."