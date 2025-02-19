Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı.

Yasir, kampanyanın İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'de 25 projeyi kapsayacağını ve son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olacağını bildirdi.

Birinci modelde peşinatsız azalan taksit ile aylık yüzde 0,99 vade farkı ve 60 aya kadar taksit imkanı sunulacağını bildiren Yasir, ikinci modelde 1 yıl taksit ödemesinin Emlak Konut GYO tarafından karşılanacağını belirtti.

Öte yandan kampanyaya başvuru için herhangi bir şart aranmayacak.