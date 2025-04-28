Detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklanacağı tarihi proje kabinenin gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek kabinede öncelikle İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem masaya yatırılacak.

Toplantıda hasar tespit çalışmalarına dair son durum gözden geçirilecek. Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda yılsonunda hayata geçirilmesi planlanan 'sosyal konut' hamlesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilin tamamında sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuş; detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklanacağını söylemişti. Kurum "Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler" demişti.

GAZZE DE KONUŞULACAK

Bugünkü toplantıda ayrıca 27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gelinen son durum da değerlendirilecek. Süreçle ilgili en son Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşmüştü.

Toplantıda ayrıca Suriye'deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci de bugünkü kabinenin konu başlıkları arasında.