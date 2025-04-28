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Ekonomi

Detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı tarihi proje kabinenin gündeminde

Bakan Kurum'un 'Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklanacak' sözleriyle duyurduğu 81 ili kapsayan büyük sosyal konut kampanyası kabine toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

AKŞAM GAZETESİ28 Nisan 2025 Pazartesi 08:11 - Güncelleme:
Detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı tarihi proje kabinenin gündeminde
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek kabinede öncelikle İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem masaya yatırılacak.

Toplantıda hasar tespit çalışmalarına dair son durum gözden geçirilecek. Kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların yıkımı ve yenilerinin inşası için atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda yılsonunda hayata geçirilmesi planlanan 'sosyal konut' hamlesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilin tamamında sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapılacağını duyurmuş; detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklanacağını söylemişti. Kurum "Evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler" demişti.

GAZZE DE KONUŞULACAK

Bugünkü toplantıda ayrıca 27 Şubat'taki İmralı çağrısı sonrasında gelinen son durum da değerlendirilecek. Süreçle ilgili en son Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşmüştü.

Toplantıda ayrıca Suriye'deki gelişmelerle birlikte Gazze'deki ateşkes süreci de bugünkü kabinenin konu başlıkları arasında.

  • Kabine
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Beştepe

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