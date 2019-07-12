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Deutsche Bank, Hollandalı konut kooperatifine 175 milyon avro ödeyecek

Hollandalı konut kooperatifi Vestia, Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank’ın faiz türev ürünlerini uygunsuz şekilde sattığı için 175 milyon avro ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

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Vestia’dan yapılan açıklamada, Deutsche Bank’ın faiz türev ürünlerinin satışı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmeden 175 milyon ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Bununla Vestia’nın 2016’dan beri Londra’da mahkemede olan davadan vazgeçeceği belirtilen açıklamada, ödemenin kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu vurgulandı.

Hollandalı kooperatif, 2012’de artan faiz oranlarına karşı tampon vazifesi görmesi amacıyla Deutsche Bank ve diğer büyük yatırım bankalarından satın aldığı faiz türev ürünlerinden 2 milyar avro zarar ederek, iflasın eşiğine gelmişti.

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