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Ekonomi

Deutsche Post 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman Posta İdaresi Deutsche Post, yüksek maliyetler nedeniyle yıl sonuna kadar Almanya'da 8 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak mektup ve paket dağıtımında çalışanları etkileyecek.

IHA6 Mart 2025 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
Deutsche Post 8 bin kişiyi işten çıkaracak
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Almanya'da otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde beklenen işten çıkarma kararlarına bir yenisi daha eklendi. Alman Posta İdaresi Deutsche Post, yıllık faaliyet karında yüzde 7.2 düşüş bildirmesinin ardından 1 milyar eurodan fazla tasarruf sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar Almanya'da 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Karardan ağırlıklı olarak mektup ve paket dağıtımında çalışanların etkileneceği belirtildi.

Karara yüksek maliyetleri gerekçe gösteren Deutsche Post'un ülke genelinde 187 bin çalışanı bulunuyor.

  • Almanya
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  • işten çıkarma

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