Deutsche Post 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Almanya'da otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde beklenen işten çıkarma kararlarına bir yenisi daha eklendi. Alman Posta İdaresi Deutsche Post, yıllık faaliyet karında yüzde 7.2 düşüş bildirmesinin ardından 1 milyar eurodan fazla tasarruf sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar Almanya'da 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Karardan ağırlıklı olarak mektup ve paket dağıtımında çalışanların etkileneceği belirtildi.

Karara yüksek maliyetleri gerekçe gösteren Deutsche Post'un ülke genelinde 187 bin çalışanı bulunuyor.