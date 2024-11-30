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Ekonomi

Dev altın madeni yatağı keşfi! 40'tan fazla da damar tespit edildi

Çin'de dünyanın en büyük altın madeni yatağı keşfedildi. Değerinin yaklaşık 83 milyar dolar olduğu tahmin edilen yüksek kaliteli altın madeniyle birlikte 40'tan fazla altın damarı tespit edildi.

30 Kasım 2024 Cumartesi 09:19 - Güncelleme:
Dev altın madeni yatağı keşfi! 40'tan fazla da damar tespit edildi
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Çin'in Hunan eyaletinde dünyanın en büyük altın madeni yatağı bulundu. Altın yatağının bin tondan fazla altın üretebileceği açıklandı.

Değerinin yaklaşık 83 milyar dolar olabilecek yüksek kaliteli altın madeni yatağının keşfi, ülkenin bilinen altın madenlerinin yakınında bulundu.

Yetkililer tarafından 20 Kasım'da Çin medyasına yapılan açıklamada, 'maden yatağının yerin iki bin metre altında keşfedildiğini ve yaklaşık 330 ton (300 metrik ton) altın içeren 40'tan fazla altın damarın tespit edildiğini' duyuruldu.

Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, Çin 2023 yılında küresel üretimin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayarak dünyanın en büyük altın üreticisi olmuştu.

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