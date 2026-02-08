İSTANBUL 12°C / 8°C
Ekonomi

Dev konut projesinde büyük heyecan! Yeni kura takvimi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta 7 ilde daha kura heyecanını paylaşacaklarını belirterek, 2027 Mart'tan itibaren teslimatların başlayacağını söyledi.

8 Şubat 2026 Pazar 11:31
Dev konut projesinde büyük heyecan! Yeni kura takvimi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi 500 bin sosyal konut kapsamında takvimin tıkır tıkır işlediğini ifade etti.

500 bin konut hedefinde kuraların hızla sürdüğünü belirten Bakan Kurum, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik; şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz! Yüzyılın Konut Projesi'nde takvim tıkır tıkır işliyor! 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız!

7 İLDE 25 BİN 985 SOSYAL KONUTUN DAHA HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik'te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.

  • Kura Heyecanı
  • Teslimatlar 2027
  • Çevre Bakanı Murat Kurum

