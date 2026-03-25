Dev LNG gemisi yola çıktı: Aliağa Terminali'ne yanaşacak

Türkiye'nin enerji tedarik zincirinde önemli bir halka olan LNG sevkiyatlarına yeni bir taşıma daha eklendi. Cezayir'den yola çıkan dev kapasiteli bir LNG gemisi, Akdeniz rotasıyla Türkiye'ye doğru seyrine başladı. Geminin Aliağa LNG Terminali'ne varışıyla birlikte ülkenin doğal gaz arzına katkı sağlaması bekleniyor.

BERGE ARZEW ARZEW LİMANI'NDAN AYRILDI

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 31 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

138 BİN METREKÜP KAPASİTELİ GEMİ ALİAĞA LNG TERMİNALİ'NE YANAŞACAK

138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 31 Mart'ta, Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.