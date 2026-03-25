25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Ekonomi

Dev LNG gemisi yola çıktı: Aliağa Terminali'ne yanaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan hareket eden Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 138 bin 89 metreküp kapasitesiyle Türkiye'ye doğru yol aldı. Bahamalar bayraklı geminin 31 Mart'ta İzmir Aliağa LNG Terminali'ne ulaşması planlandı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
Türkiye'nin enerji tedarik zincirinde önemli bir halka olan LNG sevkiyatlarına yeni bir taşıma daha eklendi. Cezayir'den yola çıkan dev kapasiteli bir LNG gemisi, Akdeniz rotasıyla Türkiye'ye doğru seyrine başladı. Geminin Aliağa LNG Terminali'ne varışıyla birlikte ülkenin doğal gaz arzına katkı sağlaması bekleniyor.

BERGE ARZEW ARZEW LİMANI'NDAN AYRILDI

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 31 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

138 BİN METREKÜP KAPASİTELİ GEMİ ALİAĞA LNG TERMİNALİ'NE YANAŞACAK

138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 31 Mart'ta, Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

  • LNG gemisi
  • Berge Arzew
  • Aliağa LNG Terminali
  • Cezayir doğal gaz
  • sıvılaştırılmış doğal gaz

