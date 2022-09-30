Dev maden yatağı! Türk yatırımcı rotayı bölgeye çevirdi

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab, başkent Cezayir'de Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı'yı kabul etti.



Görüşmede, madencilik sektöründeki şirketler ile Tosyalı Holding arasında iş birliği ilişkileri, ortaklık ve yatırım fırsatları ile özellikle Gar Cibillat demir madenindeki cevherlerin Cezayir'in sahil kenti Oran'da (Vahran) Tosyalı Holding çatısı altında faaliyet gösteren Tosyalı Algerie Demir Çelik Şirketinin tedarikinde kullanılmasıyla ilgili konular ele alındı.



DEV MADEN YATAĞI

Gar Cibillat'tan çıkan demir cevherlerini işleyecek bir fabrika kurulmasına ilişkin teknik ve ticari çalışma hazırlanmasına karar verilen görüşmede Bakan Arkab, sektörün Tosyalı Holding ile iş birliğini güçlendirme ve genişletme arzusunu dile getirdi.



Global çelik üreticisi Tosyalı Holding çatısı altında Cezayir'de faaliyet gösteren Tosyalı Algerie Demir Çelik Şirketi, 27 Haziran'da Cezayir'in petrol dışı sektöründe 2021'in "en iyi ihracatçısı" ödülüne layık görülmüştü.



- GAR CİBİLLAT DEMİR MADENİ

Cezayir'in güneybatısındaki Tinduf vilayetinde bulunan dünyanın en büyük demir madenlerinden Gar Cibillat'ta 31 Temmuz'da çalışmalara başlanmıştı.



Madenin açılışında konuşma yapan Bakan Arkab, "Gar Cibillat Demir Madeni, 3 milyar ton olarak tahmin edilen rezerv içeriyor. İç piyasa talebinin karşılanmasına ve fazlalığın ihraç edilmesine izin verecek olan yüzey rezervleri olduğu için de kullanımı kolaydır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Üç Çinli şirket, sahip olduğu 3 milyar tonluk tahmini rezerviyle dünyanın en büyük demir madenlerinden Gar Cibillat'tan demir cevheri çıkarma projesini 2 milyar dolarlık ilk etap yatırımıyla satın almıştı.