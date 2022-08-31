Dev petrol ve doğal gaz projesi! Mitsubishi kararını duyurdu

Rus hükümetinin Ulusal Yasal İnternet Portalı'nda yer alan belgeye göre, Mitsubishi'nin, Sahalin-2 LNG projesine yönelik kurulan yeni operatör şirkette yüzde 10 pay sahip olmaya yönelik talebi onaylandı.

Rus hükümeti, daha önce de Japonya merkezli Mitsui şirketinin projenin yeni operatöründe yüzde 12,5 paya sahip olmasına onay vermişti.





Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adası'nda bulunan doğal gaz ve petrol projesi Sahalin-2 projesinin geleceği yaptırımlar nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziranda imzaladığı kararnameyle yaptırımlar öncesinde Gazprom, Shell, Mitsui ve Mitsubishi'nin pay sahibi olduğu projenin Rus mevzuatına göre işletilmesi için Sahalinskaya Energiya adlı yeni bir şirket kurulmuştu.