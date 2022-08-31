İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2022 Çarşamba / 3 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1944
  • EURO
    18,2505
  • ALTIN
    1005.33
  • BIST100
    3188.22
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dev petrol ve doğal gaz projesi! Mitsubishi kararını duyurdu
Ekonomi

Dev petrol ve doğal gaz projesi! Mitsubishi kararını duyurdu

Rus hükümeti, Japon şirketi Mitsubishi'nin, Sahalin-2 adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin yeni operatör şirketinde yüzde 10 paya sahip olma talebini onayladı. Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adası'nda bulunan doğal gaz ve petrol projesi Sahalin-2 projesinin geleceği yaptırımlar nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

AA31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Rus hükümetinin Ulusal Yasal İnternet Portalı'nda yer alan belgeye göre, Mitsubishi'nin, Sahalin-2 LNG projesine yönelik kurulan yeni operatör şirkette yüzde 10 pay sahip olmaya yönelik talebi onaylandı.

Rus hükümeti, daha önce de Japonya merkezli Mitsui şirketinin projenin yeni operatöründe yüzde 12,5 paya sahip olmasına onay vermişti.


Rusya'nın doğusundaki Sahalin Adası'nda bulunan doğal gaz ve petrol projesi Sahalin-2 projesinin geleceği yaptırımlar nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziranda imzaladığı kararnameyle yaptırımlar öncesinde Gazprom, Shell, Mitsui ve Mitsubishi'nin pay sahibi olduğu projenin Rus mevzuatına göre işletilmesi için Sahalinskaya Energiya adlı yeni bir şirket kurulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.