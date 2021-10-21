Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi

AA 21 Ekim 2021 Perşembe 13:21 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 13:21

Ağır yük taşıma özelliğine sahip, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk "Albatross" adlı gemiyle 18 Ekim'de Çanakkale'ye getirilen Panama bayraklı "Aras Driller" isimli "jack-up" olarak tanımlanan platformun suya batırma işlemi Lapseki'nin Suluca köyü açıklarında tamamlandı.

Sabah saatlerinde bulunduğu bölgeden, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Nene Hatun" Acil Müdahale Gemisi ile çekilen platform, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.

Toplam yüksekliği 124 metre olan platform köprünün altından geçirilmek için 57 metre suya batırıldı, su yüzeyindeki ayak yüksekliği 67 metreye düşürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Limanı'ndan İstanbul'un Silivriye Limanı'na götürülen platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönle transit gemi geçişlerine kapatılırken, platforma KEGM'e ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörleri ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti.