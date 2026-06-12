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Ekonomi

Dev proje 8 yaşında! TANAP 99 milyar metreküp gaz taşıdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü ve Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği olan TANAP'ın 8. yılında, projenin 2018'den bugüne kadar Türkiye'ye 39,3 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıyarak Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu vurguladı.

AA12 Haziran 2026 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Dev proje 8 yaşında! TANAP 99 milyar metreküp gaz taşıdı
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Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan'ın işbirliğinin bölge istikrarı ve geleceğine güç katmaya devam edeceğini belirtti.

TANAP'ın enerji arz güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü, Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği TANAP 8 yaşında. 2018'den bugüne kadar ülkemize 39,3 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıyan bu dev proje sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en büyük teminatıdır. 'İki devlet, tek millet' şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek."

  • TANAP
  • Doğal Gaz
  • Enerji Arz Güvenliği
  • Türkiye

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