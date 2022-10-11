Dev proje hizmete açıldı... Başkan Erdoğan: 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Açılışını yapacağımız Ayvacık-Küçükkuyu yolu ile Troya ve Assos tünellerinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan Kuzey-Güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz Mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgedeki hızlanan trafiğe cevap verecek yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz.

Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları'nın o muhteşem tabiatına en küçük zarar vermedik.

Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek.

50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle el edilen kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor.

Vatandaşlarımıza konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz.

Çanakkale ile birlikte 81 vilayetin tamamını saran yeni bir heyecanı yürütüyoruz.

Bu proje yazın tatilcilerin, kışın bölge halkının ulaşımı rahatlatacak.

Hayat pahalılığını getirdiği sıkıntılar olmakla beraber imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi en iyi ülkeler arasına sokacak alt yapıyı kurduk.

Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken, biz usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz.

Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerinin açılışına hiç durmadan ve ara vermeden devam ediyoruz.

"Türkiye Yüzyılı" programıyla 2053 vizyonuna başlıyoruz.

Sanayisiyle, tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle her alanda Çanakkale'yi geliştirerek ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz.

Türkiye'yi eski; siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır ama hamdolsun milletimiz elde ettiği kazanımları çok iyi biliyor.