Toplam bin kız ve bin erkek öğrenci kapasitesine sahip olarak planlanan proje, son deprem yönetmeliğine uygun şekilde tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Kız ve erkek öğrenci yurtları birbirinden bağımsız olarak tasarlanırken, her iki yerleşkede de ikişer yatakhane bloğu ile sosyal tesis binası yer alacak. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak şekilde planlanan sosyal tesislerde 200 metrekare fitness salonu, 580 metrekare spor salonu, sahneli konferans salonu, mescit ve 5 adet çok amaçlı atölye bulunacak.

Yerleşke içerisinde öğrencilerin açık alanda spor yapabilmelerine imkan sağlayacak çeşitli tesisler de yer alacak. Erkek öğrenci yurdu yerleşkesinde açık halı saha, kız öğrenci yurdu yerleşkesinde ise açık basketbol ve voleybol sahaları hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca öğrencilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirecek kamelyalar, açık hava spor aletleri ile yürüyüş ve koşu yolları da inşa edilecek.

Modern mimarisi, yüksek güvenlik standartları ve geniş sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken projenin, Malatya'nın yükseköğrenim altyapısına önemli katkı sağlaması ve öğrencilere çağdaş bir yaşam ve eğitim ortamı sunması bekleniyor.