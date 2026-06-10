İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1459
  • EURO
    53,3524
  • ALTIN
    6218.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dev proje için geri sayım! Bakanlık Malatya'da harekete geçti!
Ekonomi

Dev proje için geri sayım! Bakanlık Malatya'da harekete geçti!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Malatya'da yükseköğrenim öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin öğrenci kapasiteli yurt projesi hayata geçiriliyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yakınca Yerleşkesi'nde inşa edilecek proje ile öğrencilere güvenli, konforlu ve modern yaşam alanları sunulması hedefleniyor.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Dev proje için geri sayım! Bakanlık Malatya'da harekete geçti!
ABONE OL

Toplam bin kız ve bin erkek öğrenci kapasitesine sahip olarak planlanan proje, son deprem yönetmeliğine uygun şekilde tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Kız ve erkek öğrenci yurtları birbirinden bağımsız olarak tasarlanırken, her iki yerleşkede de ikişer yatakhane bloğu ile sosyal tesis binası yer alacak. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunacak şekilde planlanan sosyal tesislerde 200 metrekare fitness salonu, 580 metrekare spor salonu, sahneli konferans salonu, mescit ve 5 adet çok amaçlı atölye bulunacak.

Yerleşke içerisinde öğrencilerin açık alanda spor yapabilmelerine imkan sağlayacak çeşitli tesisler de yer alacak. Erkek öğrenci yurdu yerleşkesinde açık halı saha, kız öğrenci yurdu yerleşkesinde ise açık basketbol ve voleybol sahaları hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca öğrencilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirecek kamelyalar, açık hava spor aletleri ile yürüyüş ve koşu yolları da inşa edilecek.

Modern mimarisi, yüksek güvenlik standartları ve geniş sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken projenin, Malatya'nın yükseköğrenim altyapısına önemli katkı sağlaması ve öğrencilere çağdaş bir yaşam ve eğitim ortamı sunması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Silahını çıkardı, kurşun yağdırdı! O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.