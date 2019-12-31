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Ekonomi

Dev proje Türk Akım 8 Ocak’ta açılıyor

Türk Akım Projesi 8 Ocak’ta açılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in de katılması bekleniyor.

IHA31.12.2019  10:02 - Güncelleme: 31.12.2019  10:04
Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Rus doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan Türk Akım Projesi’nin Kıyıköy Alım Terminali’nde incelemelerde bulundu. Gaz akışı 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılmasının beklendiği törenle açılacak.

Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlayacak olan Türk Akım Projesi için geri sayıma geçildi. Rusya’nın Anapa şehrinden Kırklareli’nin Kıyıköy beldesine uzanan ve 935’er kilometre uzunluğunda iki hattan oluşan dev proje 8 Ocak’ta açılıyor. Bu kapsamda Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Akım Projesi’nin Türkiye ayağı olan Kıyıköy Alım Terminali’nde incelemelerde bulundu. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’la birlikte terminali ziyaret eden Vali Bilgin, Türk Akım Projesi yetkililerinden çalışmalar ve son hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi
Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderilmesini sağlayacak olan doğalgaz boru hattının 1.5 yıllık inşaat süreci geçtiğimiz ay sona ermişti. Her biri 15.75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan Türk Akım, şu an için 100 milyon metreküp gazla doldurularak ticari operasyona başlamaya hazır duruma getirildi.

Erdoğan ve Putin katılacak
Açılış töreniyle birlikte gaz akışının verilmeye başlanacağı proje 8 Ocak’ta resmen faaliyete geçecek. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Putin’in de katılmasının beklendiği öğrenildi. Türk Akım Projesi için ilk adımlar Aralık 2014’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette duyurulmuştu. Projenin hükümetlerarası anlaşması 10 Ekim 2016’da imzalanmıştı.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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