Bankadan yapılan açıklamada, Türkiye'ye, ulaşım ve lojistik bağlantısının güçlendirilmesi kapsamında finansman sağlanacağı belirtildi.

Bankanın, 127 kilometrelik İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi hattının inşasını finanse etmek üzere Türkiye'ye 750 milyon dolarlık kredi sağlanmasını onayladığı bildirilen açıklamada, bu sayede daha rekabetçi, güvenilir ve uygun maliyetli demir yolu altyapısı aracılığıyla Türkiye'nin Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan hayati bir ulaşım ve lojistik merkezi olma rolünün daha da güçleneceği ifade edildi.

Açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankasının Tam Karşılıklı Güven Çerçevesi kapsamında ortak finanse edilen İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi, İstanbul metropol alanının çevresinde dolaşarak İstanbul Boğazı üzerinden yüksek kapasiteli bir kara yolu bağlantısı sağlayacak. Bu hat, ekonomik büyümeyi destekleyecek, özel yatırımları teşvik edecek, istihdam yaratacak ve Türkiye'nin lojistik koridorlarının doğal afetlere karşı dayanıklılığını artıracak."

Yolcu ve yük taşımacılığı için tasarlanmış hattın tedarik zincirindeki darboğazı hafifleteceği belirtilen açıklamada, projenin, gelişmiş hareketlilik ve sürdürülebilir ulaşıma erişim sayesinde özel kargo taşıyıcılarına, lojistik hizmet sağlayıcılarına ve genel yolculara fayda sağlamasının beklendiği ifade edildi.

PROJENİN TOPLAM MALİYETİNİN 8,27 MİLYAR DOLAR OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Bu kredinin, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne yönelik iki krediden ilki olduğu, aynı tutardaki ikinci kredinin 2028 yılında değerlendirilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankasından sağlanacak finansmana ek olarak, projenin Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Uluslararası Kalkınma Fonu'ndan da ortak finansman sağlaması bekleniyor. Projenin toplam maliyetinin 8,27 milyar dolar olması öngörülüyor."

Projenin, Asya Kalkınma Bankasının Türkiye için 2025-2027 dönemini kapsayan ve dayanıklılık ile bölgesel bağlantıya odaklanan geçici ülke ortaklık stratejisiyle, ülkenin On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028) ve demir yolu taşımacılığının payını artırmayı hedefleyen Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile uyumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Asya Kalkınma Bankası Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Leah Gutierrez, şunları kaydetti:

"Amiral gemisi niteliğindeki bu demir yolu projesi, daha hızlı, yüksek kapasiteli ve daha güvenilir yük taşımacılığı sağlayarak Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında kilit bir bağlantı noktası olarak stratejik rolünü güçlendirecektir. Proje ayrıca ülkenin iki ana havaalanını demir yolu ağına bağlayacaktır. Birçok uluslararası finans kuruluşunun işbirliği, Asya Kalkınma Bankasının karmaşık ulaşım projeleri konusundaki derin bilgisi ve Asya ve Pasifik'e yönelik stratejik anlayışıyla birlikte projenin kalkınma etkisini ve verimliliğini en üst düzeye çıkaracaktır."