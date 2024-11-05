İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2024 Salı / 4 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3485
  • EURO
    37,4645
  • ALTIN
    3032.02
  • BIST100
    8617.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Dev proje için imzalar atıldı! Bölge için önemli adım
Ekonomi

Dev proje için imzalar atıldı! Bölge için önemli adım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile Al Jasser, Bakan Şimşek'in de katılımıyla, iki projeye ilişkin finansman anlaşması imzaladı.

AA5 Kasım 2024 Salı 16:45 - Güncelleme:
Dev proje için imzalar atıldı! Bölge için önemli adım
ABONE OL

Şimşek, 40. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser'ı makamında kabul etti.

Görüşme öncesinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile Al Jasser, Bakan Şimşek'in de katılımıyla, iki projeye ilişkin finansman anlaşması imzaladı.

İMZALANAN ANLAŞMALAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank kredisine yönelik ilk proje kapsamında, söz konusu kredi ile İslam Kalkınma Bankasından Hazine geri ödeme garantisi altında 100 milyon dolar finansman sağlanacak. Anılan finansman, deprem bölgesindeki ihracatçıların bu anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

Diğer kredi anlaşması ise Divriği-Kars Demir Yolu Projesi için imzalandı. 246,4 milyon avroluk projeyle fosil yakıt tüketiminin sınırlandırılması, söz konusu hattın kapasitesinin artırılması, erişim sürelerinin düşürülmesi, şehirler ve milletler arası yük ve yolcu trenlerinin yanı sıra bölgesel trenlerin de çalışmasına uygun altyapı ve işletme imkanı oluşturulması planlanıyor.

Projeye Dünya ve Asya Altyapı Yatırım Bankası da eş finansman sağlayacak.

Bakan Uraloğlu 2053 vizyonuna dikkati çekti! Türkiye, lojistik bir merkez haline geliyor

Avrupa'ya nefes aldıracak dev proje! Türkiye ile Bulgaristan resmen anlaştı
  • bakan şimşek
  • anlaşma
  • İslam Kalkınma Bankası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.