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Ekonomi

Her biri 75 ton! 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek, yola çıktı

Bursa'da yapımı tamamlanan Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden ve her biri 75 ton olan 4 anıtsal yapı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin üzerine yerleştirilmek üzere Gemlik'ten gemiyle yola çıktı.

DHA2 Mart 2022 Çarşamba 17:48 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:56
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağladı.

18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. 680 metrelik Lapseki ve 365 metrelik Gelibolu yaklaşım viyadükleriyle toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son rötuşlar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta yapılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin tüm kalıcı çelik imalatlarını yapan Çimtaş, kule üstü top mermisi figürlerinin imalatını da tamamladı.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, dört kulenin de tepesinde yer alacak olan, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapılar, Gemlik ilçesindeki limanda GMK-1 adlı gemiye yüklendi.

Mermi figüründeki yapılar, Çanakkale'ye götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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