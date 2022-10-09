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Ekonomi

Dev projede 2. adım! Başvurular yarın başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular devam ediyor. Proje ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular yarın başlıyor.

9 Ekim 2022 Pazar 09:03 - Güncelleme:
Dev projede 2. adım! Başvurular yarın başlıyor
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"İlk Evim Arsa"ya başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek. 100 bin konut arsası için başvuranlardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartı aranacak.

Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi.

Yarın başvuruları başlayacak diğer bir proje de "İlk İşyerim". 7 Kasıma kadar E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden 10 bin işyeri için başvurular alınacak.

Başvurularda Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk İşyerim için ise başvuru bedeli 2 bin lira olacak.

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