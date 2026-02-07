Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Kazı Çalışmaları Tamamlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilk kez kullanılan TBM makinesinin kazı çalışmalarını tamamlaması dolayısıyla bir araya gelmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Türkiye'nin coğrafyası, zengin çeşitliliğiyle birlikte ağırlıklı olarak dağlık ve engebeli arazilerden oluştuğundan inşaat sektörümüz için hem büyük bir zorluk hem de yenilikçi çözümler geliştirme zorunluluğunu doğuruyor." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Dağlık ve engebeli bölgelerde yol ve tünel inşaatı yapmak zemin etütlerinden, kazı yöntemlerine, lojistikten, güvenlik önlemlerine kadar her aşamada ekstra titizlik ve maliyet gerektiriyor. Ancak ülkemizin büyüyen ekonomisi, hızla gelişen şehirleşmesi ve artan ulaşım talebi de bu zorluklara rağmen altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdürmemizi zorunlu kılıyor. İşte tam bu noktada, tünel açma makinesi yani TBM teknolojisi, özellikle yerleşim alanlarında uzun tünellerin kazılmasında son derece etkili, hızlı ve güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor."

Bakanlık olarak özellikle metro ve demir yolu tünellerinde sıkça kullanılan TBM teknolojisini, Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullandıklarını belirten Uraloğlu, bu projenin kara yolu tünellerinde tünel açma makinesinin ilk ve tek uygulandığı önemli bir adım olmakla birlikte Avrasya Tüneli ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Eşme-Salihli arasındaki T-1 Tüneli'nden sonra, burada 13,65 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü TBM'si kullanılarak büyük bir başarıya da imza atıldığını kaydetti.

"BU YIL TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'nin yapım çalışmalarına 2022 yılı mayıs ayında başladıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir. Projemiz, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son buluyor." dedi.

Proje kapsamında, Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere toplam 2 adet köprülü kavşak, 1 viyadük, 2 aç-kapa yapısı ve 1 menfez de inşa ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, "Çift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için Yeni Avusturya Tünel Açma, kısa adıyla NATM metodu, yani delme patlatma şeklinde ve TBM teknolojisi olmak üzere iki eş zamanlı olarak birbiriyle uyumlu şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, sahada 180 makine-ekipman ve 879 personelle çalışmalara ara vermeden 7/24 devam ettiklerini vurgulayarak, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin yapımını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda aralıksız çalıştıklarını söyledi.

"Bu büyük projeler, bir milletin azmi, çalışkanlığı ve geleceğe olan inancının sembolüdür." diyen Uraloğlu, "Bugün burada TBM kazılarının tamamlanmasıyla Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde bir başka önemli eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla İstanbul'un kuzeyindeki ulaşım kökten değişecek, şehrimizin altyapısı çok daha güçlenecektir. Projemizle, Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabilecek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantı hızlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sarıyer'in 350 bin nüfuslu bölgesi, imar yolları yerine tünel ile 5 dakikada yüksek standartlı otoyola erişebilecektir. Böylelikle İstanbul'un kuzeyindeki yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na da hızlı erişim imkanı tesis edilmiş olacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu'na entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin İstanbul için ne kadar önemli olduğu ortada. Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indiriyoruz. Böylece zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık 4 milyar liralık bir tasarrufu da sağlamış olacağız."

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler TBM'in tüneldeki son çıkışını izleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.