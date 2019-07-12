25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6872
  • 6,41
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dev projede geri sayım başladı! 4 ili birbirine bağlayacak

Türkiye'nin önde gelen turistik merkezlerini birbirine bağlayacak çevre yolu projesinin en zorlu etabı olarak gösterilen Honaz Tüneli'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizli Valisi Hasan Karahan, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya illerini bir birine bağlayacak olan ve kazı çalışmaların ise 95,2’sinin tamamlandığı Honaz Tüneli’nin tamamlanan sol tüpünden araç ile geçiş yaptı.
 
Vali Karahan, 4 kenti birbirine bağlayacak olan çevre yolu üzerindeki Honaz Tünelinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde Vali Karahan’a, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Devrim Günak ve Karayolları Denizli Şube Şefi Sait Arıduman eşlik etti.
 
Vali Karahan, Günak’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Günak, kazı çalışmalarında sol tüpte 2 bin 537 metre, sağ tüpte ise 2 bin 285 metre olmak üzere toplamda 4 bin 822 metre ilerleme sağladıklarını ve kalan tünel uzunluğunun ise toplamda 244 metre olduğunu kaydetti. Böylelikle Honaz Tünelindeki kazı çalışmalarının yüzde 95,2’sinin tamamlandığını, nihai iç kaplama betonunda da yüzde 41’inin tamamlandığını belirtti.
 
Vali Karahan, tüneldeki incelemelerinin ardından tünelde çalışan işçilerle bir süre sohbet etti. Kazı çalışmalarının tamamının bittiği sol tüpten de araç ile geçiş yaptı.

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hesabını kim verecek?

Hesabını kim verecek?

Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

6. kattan düştü, doktorlar 'yapamazsın' dedi, o zoru başardı

6. kattan düştü, doktorlar 'yapamazsın' dedi, o zoru başardı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

'Her şey para değil' deyip köye yerleştiler

'Her şey para değil' deyip köye yerleştiler
 

POPÜLER HABERLER

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Serbest olan yıldızlar

Serbest olan yıldızlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA