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Ekonomi

Dev projede geri sayım! Süre 2 saat 15 dakika olacak

Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışık görme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın yapılacak.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 17:07 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde demir yollarında seferberlik ilan edildiği belirtildi.

Demir yolu projeleri arasında Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, yarın Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı T04 Tüneli ışık görme töreninin gerçekleştirileceği bildirildi.

Hattın 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 200 kilometre hıza uygun olacağına işaret edilen açıklamada, "Projemiz tamamlandığında, yüksek hızlı trenlerle Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki demir yolu seyahati, kesintisiz, hızlı ve konforlu bir şekilde yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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