Dev projede kritik karar! Rusya'dan Türkiye açıklaması

Likhachev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi öncesi yaptığı yazılı açıklamada, Akkuyu NGS'de Türk şirketleriyle çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

DÜNYA DEVİNDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI: ARTIŞ OLACAK

Şirketlerin, ülkenin en büyük projesine gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını kaydeden Likhachev, "Azimlerini, gayretlerini, deneyim kazanma isteklerini ve nükleer endüstri tedarikçileri statüsünde yeni yetkinliklerini takdir ediyoruz. Şu anda Akkuyu NGS sahasında yaklaşık 25 bin kişi çalışıyor. Bunun yüzde 80'den fazlasını Türk inşaat şirketlerinde çalışan Türk vatandaşlar oluşturuyor ve zamanla bu sayı artacaktır. Projedeki toplam Türk firması sayısı da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Likhachev, böylesine büyük ölçekli ve teknik bakımdan karmaşık bir projenin yönetiminin tüm katılımcılara büyük sorumluluklar getirdiğinin farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada çalışmaya aday olan her şirketten öncelikle belirlenen görevleri uygulama yeteneğinin onaylanmasını bekliyoruz. ROSATOM'un şeffaf satın alma sistemi Türkiye sahasında da başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Sahada en nitelikli ve deneyimli yükleniciler görev yapmaktadır. İkinci şartımız ise üstlenilen yükümlülüklerin son derece şeffaf, dürüst ve titiz bir şekilde yerine getirilmesidir. Son olarak da şirketin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği, 2023'te ilk ünitenin inşasının tamamlanması hedefine ulaşılmasına katkıda bulunmak için mümkün olan her şeyi yaptığını görmek istiyoruz."