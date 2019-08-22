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Dev teknoloji şirketleri katil robotlar üzerinde çalışıyor

Amazon, Microsoft ve Intel’in de aralarında bulunduğu dev teknoloji şirketleri yapay zeka sistemli ve otonom olarak hedefe saldırı düzenleyen katil robotlar üzerine çalışıyor.

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Agence France-Press’in (AFP) Pax’ın raporuna dayandırdığı bilgiye göre dünya çapında 50 şirket geliştirdikleri silahların tehlike oranına göre sınıflandırıldı. Rapora göre, 22 şirket ‘orta dereceli kaygı’ grubunda yer alırken, aralarında Pentagon’a bulut altyapılarını 10 milyar dolara kullanmayı teklif eden Amazon ve Microsoft’un yanısıra 21 şirket ise ‘yüksek kaygı’ grubunda yer aldı. Yine ‘yüksek kaygı’ grubunda yer alan CIA destekli Palantir şirketi, 800 milyon dolar karşılığında askerlere yardım etmek için savaş alanında gerçek zamanlı yapay zeka sistemi geliştirecek. 

‘YASAKLANSIN’ TALEBİ 

 Rapor hazırlayan yazarlardan Frank Slijper ise Amazon ve Microsoft gibi kullanıcı müdahalesine gerek olmadan insan öldürmeye karar veren silahlar üzerine çalışan şirketlerin bu etkinliklerini inkar ettiklerini söyledi. Russell, İsrail’in hali hazırda Harpy adını verdiği bir drone ile hedefleri kendi seçerek vuran bir sisteme sahip olduğunu belirtti. İnsanların öldürülmesi kararını verebilen makinelerin yasaklanması gerektiğini söyleyen Russell, “Yüz tanıma teknolojisinin de yardımıyla yapay zeka silahlar, bir cinsiyeti ya da bir etnik grubu yok edebileceği gibi aynı zamanda sosyal medya hesaplarını tarayarak bir politik görüşe sahip insanları da yok edebilir” dedi.

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