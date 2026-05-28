Nijerya ve Türkiye, geçtiğimiz günlerde katı madenler sektöründe ikili işbirliğini derinleştirmeyi ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini genişletmeyi amaçlayan bir Mutabakat Anlaşması imzaladı. Anlaşma, İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin oturum aralarında imzalandı.

İki ülke ilişkilerine vurgu yapan Allafrica internet sitesi, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, madencilik ve enerji sektörlerinde Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik çabalara tam destek verdiğini aktardı.

"TÜRKİYE EMİN OLDUĞUMUZ ÜLKELERDEN BİRİ"

Bakan Alake ise yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye güveniyoruz. Özellikle katı madenlerin geliştirilmesi alanında güçlü ikili işbirliği kurabileceğimizden emin olduğumuz ülkelerden biridir. Nijerya, ülkemizdeki yönetim yapılarını güçlendirmek, teknik kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilir madencilik gelişimini ilerletmek için Türk hükümetiyle işbirliği yapmaya açıktır" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Afrika Maden Strateji Grubu'nun başkanlığını da yürüten Alake'nin, Nijerya'nın madencilik sektöründe son üç yılda yapılan reformların yatırım ortamını iyileştirdiğini ve gerçek yatırımcıları çektiğini belirtti.

Nijeryalı Bakan Alake, bu ortaklığın ülkesinin Türkiye'nin madencilik teknolojisinden, arama uzmanlığından, dijitalleştirilmiş lisanslama sistemlerinden ve teknik eğitim yeteneklerinden yararlanmasına olanak sağlayacağını da ifade etti.

YERİN ALTINDA SERVET YATIYOR

Haberde Nijerya'nın, Afrika kıtasının en zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkelerinden biri olduğu ve özellikle petrol ve doğal gaz gibi hidrokarbon rezervlerinde dünya çapında söz sahibi olduğu ifade edildi. Buna karşın ülkede zengin mineral çeşitliliği bulunmasına rağmen, bu potansiyelin tam olarak değerlendirilemediğinin de altı çizildi.

Ülkede ayrıca altın, kalay, demir cevheri, kurşun, çinko, alüminyumun ülkenin başlıca madenleri arasında olduğu, bunun yanında uranyum, niyobyum ve toryum gibi nükleer endüstri için kritik öneme sahip yatakların da bulunduğunun altı çizildi.