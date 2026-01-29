İSTANBUL 16°C / 12°C
Devasa altın yataklarına sahipler! Türkiye ile yeni anlaşma imzaladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Anlaşmalar kapsamında, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanlığı arasında madencilik alanında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Önemli maden yataklarına sahip ülkede ağırlıklı olarak altın, bakır, gümüş, kurşun, çinko, uranyum ve benzeri yeraltı kaynakları bulunuyor. Özbekistan'da en önemli maden kaynağı altın yataklarıdır.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerin ve Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı Ortak Bildirisi"ni ve "Türkiye Cumhuriyeti İle Özbekistan Cumhuriyeti arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkilerinin İşbirliği Mekanizmaları Hakkında Karar"ı imzaladı.

Törende, Erdoğan ve Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında imza altına alınan diğer anlaşmalar şöyle:

"- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaşım Koridorlarının ve Mevcut Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2026-2027 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Planı

- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Nezdindeki Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı Arasında Niyet Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler/Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Ekonomi ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması."

EN ÖNEMLİ MADEN KAYNAĞI ALTIN YATAKLARI

Özbekistan'da çıkarılan en önemli madenler arasında, altın, bakır, gümüş, kurşun, çinko, uranyum ve benzeri yeraltı kaynakları bulunuyor. Ülkede en önemli maden kaynağı ise altın yatakları.

