Ekonomi

Devasa altın yataklarına sahipler! Türkiye'ye savunma sanayi ve enerji üzerinden işaret fişeğini yaktılar

100'den fazla maden çeşidinin bulunduğu ve devasa altın yataklarına sahip olduğu ifade edilen Özbekistan'dan Türkiye'ye dikkat çeken bir çağrı geldi. Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, Türkiye'nin enerji 'hub'ına dönüştüğünü ifade ederek, kendilerinin enerjinin gelişmesine önem verdiklerini dile getirdi. Savunma sanayisi, bakır işleme, elektronik ürünler gibi yüksek teknolojili sektörlerin kalkındırılmasının önemine dikkati çeken Khaydarov ayrıca, Özbekistan'da yeni pazarların oluşma imkanı olduğunu vurgulayarak, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

5 Kasım 2025 Çarşamba 22:56
Devasa altın yataklarına sahipler! Türkiye'ye savunma sanayi ve enerji üzerinden işaret fişeğini yaktılar
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) tarafından düzenlenen "Türkiye-Özbekistan Ekonomik İşbirliği İmkanları" toplantısı ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Özbekistan'ın son yıllarda gerçekleştirdiği reformlar, mevcut ekonomik ve ticari potansiyeli ile Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve işbirliği imkanları ayrıntılı değerlendirildi.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov, burada yaptığı konuşmada, ticaret diplomasisinin kendisi için önemli olduğuna işaret ederek, iş insanlarına elinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ GÜCÜNE VURGU

Khaydarov, Türkiye'nin enerji "hub"ına dönüştüğünü ifade ederek, kendilerinin enerjinin gelişmesine önem verdiklerini anlattı.

Büyükelçi Khaydarov, savunma sanayisi, bakır işleme, elektronik ürünler gibi yüksek teknolojili sektörlerin kalkındırılmasının önemine dikkati çekti.

Özbekistan'da yeni pazarların oluşma imkanı olduğunu vurgulayan Khaydarov, Türk iş insanlarını Özbekistan'a yatırım yapmaya davet etti.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de Türkiye ve Özbekistan ilişkilerinin yalnızca sembolik dostluk düzeyinde olmadığına dikkati çekerek, ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma, tarım ve teknoloji gibi birçok alanda somut işbirlikleriyle derinleştiğini belirtti.

Eren, bu yılın ilk yarısında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1,3 milyar doları aştığına işaret ederek, "Türkiye, yüzde 3,6'lık payla Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticaret ortağı olmuştur. Ortak hedefimiz bu hacmi yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine taşımaktır." dedi.

Bu süreçte en önemli rolün iş insanlarına, yatırımcılara ve özel sektör temsilcilerine düştüğünü ifade eden Eren, "Devletler arası dostluk, özel sektörün sahada gösterdiği başarılarla kalıcı hale gelir. Üretimden ihracata, teknolojiden lojistiğe kadar her alanda yeni ortaklıklar kurarak bu kardeşliği daha da güçlendirmek durumundayız. Bu toplantının geleceğe uzanan bir köprü niteliği taşımasını temenni ediyorum. EkoAvrasya Vakfı ve TÜRKSİT olarak Türkiye ve Özbekistan arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel işbirliklerini her düzeyde desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz da iki ülke ilişkilerinin hem siyasi hem de ekonomik boyutlarda son yılların en güçlü dönemini geçirdiğini dile getirerek, kendilerine düşenin bu ivmeyi daha hızlandırmak ve en üst seviyeye ulaştırmak olduğunu söyledi.

